“Note e Arte nel Romanico” domenica 18 a Barigazzo di Lama Mocogno

Il quarto appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà domenica 18 luglio 2021, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire di Barigazzo (Lama Mocogno).

Il protagonista della serata sarà il tenore Michel Mulhauser accompagnato alla chitarra da Anna Vezzani con il programma “Sei corde e una voce”, un viaggio musicale tra le arie da camera più suggestive per voce e chitarra.

Michel Mulhauser

Dopo un diploma in pianoforte ottenuto a Fribourg in Svizzera, Michel Mulhauser inizia i suoi studi di canto lirico.

Tra il 1999 ed il 2002 è iscritto alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna, nella classe del tenore Sergio Bertocchi e della pianista Paola Molinari. In seguito si perfeziona con Rachel Sparer Bersier e Noelle Barker. Come solista privilegia il repertorio d’oratorio, il recital e la musica da camera, ad esempio con l’ensemble L’Opéra à Bretelles (quartetto vocale e fisarmonica).

Fa i suoi esordi alla scena nell’operetta Pomme d’Api di Offenbach nel 2004.

Partecipa d’allora a varie produzioni di opere liriche in Svizzera e all’estero.

Anna Vezzani

Anna Vezzani compie gli studi musicali presso l’Istituto Musicale Pareggiato “A. Peri” di Reggio Emilia. Ha seguito i corsi di perfezionamento del Maestro G. Bandini presso l’Accademia Musicale del Teatro Cinghio a Parma; ha frequentato masterclass con il Duo Assad, P. Pegoraro, T. Hopstock, P. Steidl.

Ospite di importanti manifestazioni artistiche, svolge un’intensa attività concertistica esibendosi in diverse città italiane in qualità di solista e in diverse formazioni cameristiche, con repertori che spaziano dalla musica antica a quella contemporanea.

Dal ‘98 progetta e realizza spettacoli integrati di musica e poesia.

È titolare della cattedra di chitarra presso la scuola media ad indirizzo musicale “A. Balletti” di Quattro Castella (RE).

Suona su una chitarra del liutaio Gernot Wagner.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.