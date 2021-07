F1: GP Gran Bretagna, Sprint Qualifying – Leclerc in quarta posizione, Sainz undicesimo

Charles Leclerc ha confermato la quarta posizione dalla quale aveva preso il via nella Sprint Qualifying da 100 km – 17 giri del circuito di Silverstone – che ha definito la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna che prenderà il via domani alle 15 locali (16 CET), sulla distanza di 52 giri (306,198 km). Carlos Sainz scatterà invece undicesimo dopo essere precipitato fino al 19° posto in classifica in seguito a un contatto con George Russell. Lo spagnolo è stato bravissimo nel mettere a segno sette sorpassi ritornando a sole due posizioni dalla nona piazza dalla quale aveva preso il via.