Castelfranco Emilia: alla guida con tasso alcolico di oltre 2.50 g/L

Due contestazioni dei carabinieri per guida in stato di ebrezza in due distinte circostanze. La prima alle 3:40 in via Pico della Mirandola da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e la seconda a Castelfranco Emilia alle 4:00 accertata dai militari della locale Tenenza.

Mentre nel primo caso il tasso alcolico registrato è risultato di circa 1 g/L, nel secondo il tasso registrato al conducente dell’auto, un 30enne modenese, è stato di oltre 2.50 g/L. A carico di entrambi gli automobilisti è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente di guida.