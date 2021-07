La compagnia sassolese H.O.T. Minds giovedì in concerto-spettacolo a Reggio Emilia

Si terrà giovedì 22 luglio alle 21.00 presso il locale binario 49 a Reggio Emilia il nuovo concerto sulle canzoni rock’n roll degli anni ’50/’60/’70 della compagnia H.O.T. Minds. Si tratta di un concerto-spettacolo poliedrico che spazia da Little Richard a Maria Gomez, dai Led Zeppelin a Shana Twain, dagli ACDC a Elly Fitzgerald.

La compagnia sassolese, nata nel 2011 da un gruppo di studenti accomunati dallo stesso sogno di mettere in scena il musical Jesus Christ Superstar, è quindi pronta, dopo il lungo periodo di stop forzato, a tornare sul palco per farci divertire ed emozionare. L’invito è quello di non mancare a questo nuovo evento di musica e arte firmato H.O.T. Minds.