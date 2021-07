Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 19 luglio

Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla Romagna dove risulteranno possibili rovesci sparsi. A partire dal pomeriggio ampi rasserenamenti anche sulla Romagna con assenza di precipitazioni. Temperature minime intorno ai 24 gradi. Massime con valori compresi tra i 28-29 gradi della costa e i 32-34 gradi della pianura emiliana. Venti in prevalenza nord-orientali, deboli sul settore occidentale, moderati sulla costa e sui rilievi centro-orientali. Ventilazione in attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)