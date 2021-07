Fiorano: modifiche viabilità dal 21 luglio nelle vie Braida, Gramsci, Mazzini, Malatesta e Arno

A causa di lavori di asfaltatura stradale, è previsto restringimento stradale con senso unico alternato, e divieto di sosta con rimozione forzata, in via Braida, via Gramsci, via Mazzini, via Malatesta, dalle ore 7 del 21 luglio alle ore 20 del 30 luglio 2021.

Parallelamente, per interventi all’acquedotto, è istituito il restringimento stradale con senso unico alternato regolato da movieri in via Arno, con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i sensi di marcia per entrambe le strade, dalle ore 20 del 21 luglio alle ore 20 del 7 agosto. Insieme, è istituito un ulteriore divieto di sosta per area cantiere di una parte del parcheggio in via Loira, di fronte al parco pubblico durante gli stessi giorni e orari.