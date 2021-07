Tennis: gli atleti dello Sporting Club Sassuolo mietono ancora risultati

Buoni risultati individuali, nel fine settimana appena terminato, per i portacolori dello Sporting Club Sassuolo. Con tre vittorie e due secondi posti sbancano il CT San Martino in Rio (RE).

Nel torneo Open Femminile, vittoria di Alice Monducci Delucca, testa di serie nr. 1 del tabellone, che con il punteggio di 6/0 6/4 si è sbarazzata dell’atleta di casa Sonia Pianzi.

Nel torneo giovanile, per la categoria under 12 maschile, vittoria di Alberto Nicolini, testa di serie nr. 1, che con un inequivocabile 6/0 6/0 si è agevolmente sbarazzato di Vittorio Pinetti del CT Reggio Emilia. Per la categoria under 14 maschile, vittoria di Giacomo Bruzzi, testa di serie nr. 1, che con il punteggio di 6/4 6/4 ha liquidato il giocatore di casa Massimo Ruspaggiari. Nelle categorie under 14 femminile e under 16 maschile, due secondi posti meritati, rispettivamente per Carlotta Venera e Marco Toschi.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico dello Sporting Club Sassuolo che, con questi ultimi risultati, conferma l’ottimo momento dei propri atleti e l’ottimo percorso formativo che viene svolto quotidianamente.