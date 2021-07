Consiglio comunale in presenza a Formigine giovedì 22 luglio

E’ convocata giovedì 22 luglio alle 20.30 l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Formigine prima della pausa estiva. Dopo la discussione di una interpellanza legata all’agricoltura, saranno sei le delibere in discussione: oltre a tre atti di natura urbanistica (ex cantina sociale, via S. Ambrogio, via Parozzi), si discuteranno la variazione al budget della Formigine Patrimonio, il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, l’adesione al patto dei sindaci per il clima. In particolare nel budget vengono aggiunte risorse per la manutenzione del territorio per quasi un milione di euro.

All’interno della variazione rientreranno infatti gli interventi di riqualificazione stradale di via Don Franchini a Magreta per 150mila euro e di alcune strade del centro storico di Formigine (via S. Pietro – Trento e Trieste – Montegrappa) per 140mila euro. Voce principale della variazione sarà l’aumento del budget per 320mila euro destinati a significativi interventi di manutenzione straordinaria sugli asfalti del territorio, da programmare nei mesi autunnali. Infine, con questa delibera verranno resi disponibili 100mila euro per i giochi nei parchi, 100mila per manutenzione ad edilizia residenziale pubblica, 50mila euro per ulteriori manutenzioni del verde, 100mila per la manutenzione di parcheggi interrati. La seduta si concluderà come di consueto con quattro mozioni presentate dai gruppi consiliari su temi quali cinema, etichette nutrizionali, parco veicolare elettrico, libertà di informazione. I consiglieri si ritroveranno in presenza, ma la seduta non sarà aperta al pubblico: come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”. Dopo questa seduta il consiglio sospenderà i lavori per il mese di agosto, i consiglieri torneranno in aula a settembre.