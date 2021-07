S.Venanzio, cede il fondo stradale sulla SP 3 Giardini. Senso unico alternato

A S.Venanzio, nel comune di Maranello, sulla strada provinciale 3 Giardini, il manto stradale ha ceduto in un tratto lungo la corsia a salire; per motivi di sicurezza all’altezza dell’avvallamento si circola a senso unico alternato con semaforo.

Dal sopralluogo dei tecnici del servizio Viabilità della Provincia, martedì 20 luglio, è emerso che il danno è stato innescato dal cedimento del terreno sottostante.

L’intervento di ripristino parte mercoledì 21 luglio per terminare, salvo imprevisti, venerdì 23 luglio e sarà eseguito dall’impresa Zecchini di Lama Mocogno.

In pratica sarà necessario realizzare una nuova fondazione, costituita da una soletta in cemento sostenuta da una armatura in rete elettrosaldata.

I tecnici provinciali raccomandano prudenza nell’avvicinarsi al cantiere.