Francesco Vincenzi confermato presidente dell’Associazione nazionale delle bonifiche italiane. Le congratulazioni dell’assessore Mammi

“Le mie congratulazioni a Francesco Vincenzi per la conferma dell’incarico di presidente dell’Associazione delle Bonifiche Italiane. È importante avere un giovane imprenditore agricolo che conosce il territorio e le sue necessità a presiedere un’organizzazione di rappresentanza così significativa e impegnata nella gestione idrica, che è una delle questioni più importanti di questo momento storico. Il lavoro dei Consorzi di bonifica, infatti, è strategico per la gestione del bene più prezioso, l’acqua, per il presidio del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e le iniziative di natura ambientale”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, commenta la conferma di Francesco Vincenzi alla guida dell’Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche italiane.

“Quella di Vincenzi- continua- è una visione che promuove scelte sostenibili, è attenta al territorio, mette al centro la manutenzione del patrimonio idraulico e le buone pratiche già attive a livello nazionale e regionale, ed è proprio ciò che serve per rappresentare e gestire al meglio un settore vitale per l’agricoltura del nostro Paese”.

“La Regione Emilia- Romagna- conclude Mammi-collabora ogni giorno con ANBI e con i Consorzi di Bonifica – che esprimono competenza e professionalità grazie al lavoro dei loro tecnici e alla visione strategica di chi li presiede – per garantire i migliori risultati possibili in ambito irriguo per l’agricoltura”.