Giovane motociclista ferito in incidente stradale sulla Porrettana a Sasso Marconi

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 64 “Porrettana” all’altezza di Fontana. Informati dell’accaduto, i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi si sono recati sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto tra un motociclista italiano di 21 anni, in sella a una moto KTM 390 Adventure che stava andando a Bologna e un fattorino italiano di 25 anni che dopo aver fatto delle consegne in zona, si era immesso sulla strada per dirigersi nella direzione opposta.

Nell’impatto, il motociclista ha sbattuto la testa sul montante dell’autocarro, ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato in condizione di media gravità al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.