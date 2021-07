Domenica al mercato di Cavola ci sarà il camper Ausl chi non lo ha ancora fatto potrà ricevere il vaccino monodose, senza prenotazione

Domenica al mercato di Cavola ci sarà il camper Ausl chi non...

Il Comune di Toano rende noto che domenica, 25 luglio, al Mercato settimanale di Cavola sarà presente il camper dell’Ausl di Reggio Emilia per somministrare a chi la richiederà (dai 60 anni) la vaccinazione anti Covid con il vaccino monodose Johnson & Johnson, per tutta la mattinata.

Spiega l’Assessore alla sanità di Toano, Roberta Ruffaldi: “L’iniziativa dei camper per le vaccinazioni è stata adottata dall’Ausl di Reggio con l’obiettivo di incentivare la vaccinazione di chi ancora non ha prenotato la somministrazione: questo sforzo vorrebbe convincere gli indecisi, e sollecitare chi finora ha temporeggiato con un servizio ancora più capillare, affinché tutti rispondano positivamente all’appello. La caratteristica più importante di questa iniziativa è la possibilità di ricevere la dose di vaccino sul momento, senza bisogno di prenotazione: basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità. Le persone che si presenteranno potranno dunque ricevere il vaccino monodose Johnson & Johnson nel camper attrezzato dell’Ausl, con un’équipe vaccinale presente. La somministrazione dà diritto ad ottenere il Green Pass”.

La compilazione dei moduli necessari per la somministrazione sarà fatta sul posto, così come vicino al camper si dovrà attendere il breve periodo di osservazione dopo l’inoculazione.

Il comitato della Croce Rossa di Toano si mette inoltre a disposizione per accompagnare chi fosse impossibilitato a raggiungere il mercato di Cavola in autonomia. Sarà sufficiente chiamare il numero 0522 805519 per prenotare il trasporto.