Il mercato carpigiano di sabato 24 luglio si svolgerà in via Ugo...

L’Amministrazione comunale informa che posdomani, 24 Luglio, il tradizionale mercato del sabato in via straordinaria non si terrà in piazza dei Martiri ma in via Ugo da Carpi.

Lo spostamento è dovuto alla concomitanza con l’atteso concerto serale dei “Subsonica”, in programma alle 21:30, e in particolare alle esigenze tecniche di allestimento incompatibili con lo svolgimento del mercato.