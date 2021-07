Operaio infedele arrestato dai Carabinieri di Imola

I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un’italiano per furto aggravato continuato. Qualche giorno fa, un’azienda specializzata nella produzione di conduttori per avvolgimenti di macchine elettriche, situata in via Lasie, ha subito un furto e ha informato subito i Carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e ieri pomeriggio, mentre controllavano il perimetro esterno della ditta, hanno notato un operario dirigersi verso il parcheggio che camminava faticosamente a causa di uno zaino voluminoso che portava sulle spalle.

L’uomo si è messo al volante di un’automobile ed è partito, ma dopo pochi metri è stato raggiunto dai Carabinieri e sottoposto a una perquisizione, veicolare e domiciliare. La ricerca delle prove è terminata col ritrovamento di oltre 300 kg di matasse di rame, di cui 30 kg nascoste nello zaino, 18 kg occultate nella ruota di scorta del veicolo e le rimanenti, accatastate nel garage di pertinenza dell’abitazione dell’operaio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’operaio è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.