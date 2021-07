Castelnovo ne’ Monti: ebbro e sotto l’effetto di stupefacenti esce di strada con l’auto

È uscito di strada da solo mentre era alla guida di una potente auto. Si è scoperto che guidava ebbro e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il fatto è successo i primi giorni del mese in corso, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnovo ne’ Monti sono intervenuti sulla SP9 a seguito di un sinistro stradale.

Sul posto un uomo, poi identificato in un 59enne di Castelnovo ne’ Monti che, forse a causa della velocità elevata, era uscito di strada con l’auto che per altro aveva avuto in prestito da un conoscente. L’immediato accertamento eseguito con l’alcoltest dai Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti aveva fornito il primo riscontro positivo, visto che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Il 59enne, inoltre, era stato sottoposto anche ad accertamenti sanitari i cui esiti, giunti qualche giorno fa, hanno dimostrato come il giorno dell’incidente fosse alla guida anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelnovo ne’ Monti hanno fatto scattare nei suoi confronti una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, oltre al ritiro della patente di guida.