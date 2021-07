Bologna, ricevuti dall’assessore allo Sport Matteo Lepore la squadra di pallanuoto President e le ragazze e i ragazzi del pattinaggio

Questa mattina, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, l’assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore ha ricevuto gli atleti della squadra di pallanuoto President e le ragazze e i ragazzi del pattinaggio bolognese.

La President è stata promossa in A2 dopo l’autoretrocessione dello scorso anno, battendo allo spareggio dei Playoff il Club Aquatico Pescara.

I ragazzi e le ragazze del pattinaggio, appartenenti alle società sportive Spring, Persicetana, Pontevecchio, Orizon, Caledarara e Funo-Rinascita Sport Life, si sono distinti in diverse categorie: obbligatori, libero, libero in line, solo dance, coppia danza e coppia artistico. Dopo aver vinto gli assoluti italiani andranno ai campionati Europei e molto probabilmente ai mondiali del Paraguay, in programma per l’autunno.

“Come città di Bologna – ha affermato l’assessore allo sport Matteo Lepore – siamo orgogliosi dei risultati che avete raggiunto. Sappiate che noi siamo al vostro fianco, cercando di sostenere al meglio la vostra attività”.