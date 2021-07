La Commissione UE ringrazia il Sindaco di Carpi per la cerimonia dell’11 Luglio

La Commissione UE ringrazia il Sindaco di Carpi per la cerimonia dell’11...

La Commissione Europea ha ringraziato il Sindaco Alberto Bellelli «per l’ottima e puntuale organizzazione» della cerimonia dell’11 luglio scorso a Fossoli: «Da parte della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e mia personale – scrive Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano – desidero sinceramente ringraziarLa per la disponibilità e la collaborazione Sua e del Suo staff in occasione della commemorazione dell’eccidio di Cibeno di domenica 11 luglio».

«I discorsi della Presidente von der Leyen, del Presidente Sassoli, il Suo e quelli di tutte le autorità presenti – prosegue la lettera al primo cittadino – hanno commosso ed emozionato. Ci hanno riportato alla memoria un passato doloroso ma che è giusto ricordare, come esseri umani e come europei, per mantenere sempre alta la protezione dei nostri comuni valori democratici».