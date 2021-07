Senso unico alternato a Civago sul Ponte Dolo

La Provincia di Reggio informa che da oggi, nell’ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei manufatti della rete viaria provinciale, sul ponte della Sp 96 sul torrente Dolo, a Civago di Villa Minozzo, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/ora fino al termine dei lavori di ripristino del piano viabile.

Attenzione inoltre nella giornata di sabato 31 luglio a Viano, dove dal pomeriggio nel centro abitato la Sp 7 (tra via Ferrari e via Ferrarini e tra via Ferrarini e via Roma) e la Sp 98 (dall’intersezione con la Sp 7 all’intersezione con via Casella) saranno interessati da provvedimenti di chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione per consentire lo svolgimento della manifestazione Viano Summer 2021.