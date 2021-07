Accelerazione della campagna vaccinale ad agosto in provincia di Bologna

In corso di definizione un piano per la somministrazione di 100.000 dosi totali disponibili nei centri vaccinali e con il camper per raggiungere l’80% della popolazione entro l’inizio di settembre.

20.000 dosi in più distribuite nei centri vaccinali dei distretti saranno disponibili a partire dall’inizio della prossima settimana per continuare a vaccinare i cittadini della Città Metropolitana di Bologna con l’obiettivo di raggiungere una copertura del 80% della popolazione con almeno una dose di vaccino entro l’inizio di settembre.

Per aumentare la copertura e avvicinare gli esitanti, durante i mesi di agosto e settembre saranno organizzate, inoltre, azioni di sensibilizzazione di prossimità e sedute vaccinali straordinarie, con formule ad alta accessibilità come i drive through e i camper attrezzati nelle piazze e nei mercati, nei distretti e nel cuore cittadino. Dal 26 agosto, infatti, il camper vaccinale sarà presente in Piazza Nettuno.

Copertura vaccinale. Oltre 2 bolognesi su 3 vaccinati, il 53% con ciclo completo

Superato il milione di dosi somministrate, sono 540.000 i cittadini residenti con più di 12 anni a essere stati vaccinati con almeno una dose, pari al 67,6% della popolazione residente. Di questi 118.000 hanno ricevuto la prima dose, pari al 14,8% del totale, e 423.000 hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 52,9% della popolazione vaccinabile.

Già raggiunto l’obiettivo del 80% di persone immunizzate tra gli over60. Nel dettaglio l’81,5% ha completato il ciclo vaccinale, e un ulteriore 6% ha ricevuto una sola dose, portando a 87,8% la popolazione over60 che ha avuto almeno una dose.

Nella fascia di età 12-39 la copertura con almeno una dose si attesta al 43,5% di cui il 20% ha completato il proprio ciclo vaccinale, mentre tra i 40 e i 59 il 69,5% ha una copertura di almeno una dose e il 55% risulta pienamente immunizzato.

La situazione epidemiologica. Rialzo dei casi, ancora in calo i ricoveri

Durante la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di oggi, 29 luglio, è stata presentata l’analisi dei dati relativi all’andamento dei contagi.

Nell’ultima settimana, nonostante un incremento di 534 nuovi casi, si mantiene il trend in calo delle persone ricoverate. Ad oggi sono 5 le persone ricoverate in area critica, 26 in degenza ordinaria COVID.

Con l’aumento del Rt, attualmente a quota 1,24, anche il tasso di incidenza a livello aziendale è cresciuto da 35,6 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana 12-18 luglio a 61,7 nella settimana 19-25 luglio, con valori simili in tutti i distretti. I tassi più bassi si registrano nelle classi di età sopra ai 60 anni dove la vaccinazione anticovid registra coperture più elevate. Si evidenzia in particolare che i nuovi casi e i decessi interessano soprattutto persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale.