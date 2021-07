Incidente stradale tra due auto ed una ambulanza

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Molinella (BO) hanno rilevato un incidente stradale che si è verificato alle ore 19:50 di mercoledì all’intersezione semaforica tra via Amorini Sant’Antonio, via Camilla Partengo e via Edera, in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli, un’autoambulanza condotta da un infermiere e con una paziente a bordo, 85enne italiana e due automobili, condotte da un 48enne pakistano e un 50enne moldavo.

Nell’impatto, piuttosto violento, il 48enne pakistano e la paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza, sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso, l’uomo all’Ospedale Maggiore di Bologna, la donna a quello di Budrio, situato nelle vicinanze.