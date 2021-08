Emergenza incendi in Sicilia, parte la Protezione civile dell’Emilia-Romagna

Dall’Emilia-Romagna sono in partenza in queste ore 8 squadre di volontari e tecnici della Protezione civile regionale per prestare soccorso alla Sicilia alle prese con incendi devastanti.

La richiesta di intervento con uomini e mezzi dell’Emilia-Romagna è stata avanzata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Nelle prossime ore, una riunione operativa definirà nei dettagli la destinazione delle squadre emiliano romagnole, che saranno tra le prime a raggiungere le zone interessate dagli incendi. La destinazione, che con tutta probabilità, sarà la zona del catanese.

Sono pronti partire una quarantina di volontari e tecnici, coordinati da un dirigente, dotati delle necessarie attrezzature anti-incendio.

“Siamo vicini alla Sicilia e alle comunità colpite da questa emergenza- affermano Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e Irene Priolo, assessore alla Protezione civile- ribadendo la nostra disponibilità a fare quanto necessario per contribuire al ritorno alla normalità. Un grazie sincero ai volontari della nostra Protezione civile che, continuando a garantire il loro prezioso impegno da mesi per l’emergenza Covid, sono sempre pronti per accorrere laddove vi sia bisogno di loro”.