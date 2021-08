Guastalla: ruba cosmetici in un negozio del paese, denunciata

Dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria per aver rubato prodotti di cosmesi, del valore di alcune decine di euro, da un negozio del centro abitato di Guastalla. A finire nei guai un’insospettabile 64enne del posto che l’altra mattina è entrato in un negozio del centro del paese. Ha gironzolato tra gli scaffali e si è fermata a lungo nella corsia dei cosmetici e profumi. Qui ha curiosato tra creme e profumi. Quando ha pensato di essere al riparo da sguardi altrui ha infilato nella borsetta che teneva a tracolla alcuni prodotti per poi presentarsi alla cassa e pagare parte di quanto aveva prelevato. Si è avviata all’uscita convinta di riuscire a farla franca, ma in realtà la sua manovra sebbene era sfuggita al personale del negozio non è passata indenne alla tecnologia. Dopo aver superato la barriera delle casse la donna si è avviata all’uscita, ma prima che potesse lasciare il punto vendita è stata bloccata dal personale allertato dal dispositivo antitaccheggio che al suo passaggio si è messo a suonare e che ha avvisato i carabinieri allertando il 112.

Arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla militari hanno invitato la donna a svuotare la borsa. Lei così ha consegnato quanto sottratto. Le confezioni erano parzialmente integre, una aveva uno degli antitaccheggio staccati segno che la donna aveva cercato, invano di aggirare la tecnologia. La refurtiva è stata restituita alla negoziante mentre la 64enne entrata come una normale ed elegante cliente nel negozio ne è uscito da ladra. Condotta infatti presso la caserma dei Carabinieri di Guastalla è stato denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di furto.