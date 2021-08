Incidente sulla Porrettana, feriti

Oggi intorno alle ore 12:00 si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 64 “Porrettana”, all’altezza di Marzabotto (BO), in un tratto con limite a 50 km/h. I Carabinieri della Stazione di Marzabotto, coadiuvati dai colleghi dell’Arma di Grizzana Morandi, hanno eseguito i rilievi del sinistro in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli: un autocarro marca Scania, condotto da un 44enne e adibito al trasporto di rifiuti, un’automobile marca Skoda, condotta da un 65enne e adibita a noleggio con conducente (NCC) che stava trasportando due sorelle di 82 e 87 anni e una seconda automobile marca Suzuki, condotta da un 39enne.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante, diretto a Bologna, che stava trasportando 24 tonnellate di rifiuti (vetro e lattine), si è ribaltato sulla carreggiata, perdendo il carburante e scontrandosi con gli altri due veicoli che stavano procedendo nella direzione opposta. L’autista dell’automobile adibita a noleggio con conducente e le due sorelle che si trovavano a bordo sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e tradotti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Il personale comunale ha attivato dei volontari per la distribuzione di acqua agli automobilisti incolonnati.