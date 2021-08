Mirandola: esce di strada e finisce con l’auto nel canale, salva grazie ad un passante ed ai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio intorno alle 18 a Mirandola in via Mercadante all’altezza del civico 22 un’auto con a bordo una donna è uscita di strada ed è affondata nel canale colmo d’acqua. Un passante si avvede della donna in difficoltà ancora dentro l’auto e si getta in acqua per soccorrerla mentre arriva sul posto la squadra Vigili del Fuoco e insieme la traggono in salvo per affidarla ai sanitari 118.

Sul posto anche sommozzatori dei Vigili del Fuoco e l’autogru per recuperare l’auto e accertarsi che altre persone non fossero coinvolte