Autopsia sul corpo di Laila El Harim, ci sarebbe un indagato

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Laila El Harim, la 40enne originaria del Marocco morta l’altra mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda di packaging Bombonette di Camposanto. L’accertamento è stato disposto dalla procura di Modena che avrebbe anche iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell’azienda.

Il fascicolo aperto è per omicidio colposo e l’iscrizione al momento sarebbe da considerarsi come atto dovuto per chiarire come siano andate le cose.