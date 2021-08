Modena: Carabinieri e Polizia Locale in azione in zona Tempio. Fermato pusher con 40 gr. di hashish

Modena: Carabinieri e Polizia Locale in azione in zona Tempio. Fermato pusher...

Ieri pomeriggio verso le ore 16.30 di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena insieme agli Agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena, nel corso di uno dei numerosi controlli congiunti effettuati nella zona di Via Bonasi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Natale Bruni, Viale Guido Mazzoni e Viale Crispi hanno fermato e controllato un 51enne di origini marocchine, notato poco prima mentre avvicinava un’altra persona in Via Vittorio Emanuele.

L’atteggiamento ha destato i sospetti degli operatori, che hanno deciso di procedere all’identificazione e al controllo del soggetto che alla vista degli operanti ha tentato di disfarsi di un involucro all’interno del quale sono state rinvenute diverse dosi di hashish per un totale di 40 grammi circa.

Nel corso della perquisizione, operata da Agenti e Carabinieri, l’uomo, è stato trovato anche in possesso di 120 euro in contanti. Lo stupefacente e il denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio sono stati sequestrati. La persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.