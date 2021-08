Sassuolo: per accedere alle biblioteche occorre il green pass

A partire da domani, venerdì 6 agosto, come previsto dal D.L. 105/2021, per accedere alla Biblioteca Cionini e alla Biblioteca Leontine, occorrerà la certificazione verde Covid-19.

Il Green Pass potrà essere esibito in formato digitale o cartaceo, insieme ad un documento di identità; non è richiesto per i minori di 12 anni né per gli esenti dalla vaccinazione muniti di certificato medico.

Rimane comunque la possibilità per tutti di prendere in prestito i libri della biblioteca, su prenotazione e con ritiro veloce, in modalità “take away”; per questa tipologia di servizio non è necessario esibire la certificazione.

Per prenotare: Biblioteca “N. Cionini”: e-mail biblioteca@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536 880813, Biblioteca “Leontine”: e-mail leontine@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536 880814, App del portale BiblioMo.

Sarà inoltre sempre possibile restituire i libri, senza necessità di prenotazione.

Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 https://bit.ly/2WOqkEi

Per informazioni sul Green Pass https://www.dgc.gov.it/web/

Le Biblioteche di Sassuolo saranno chiuse dal 9 al 14 agosto; riapriranno regolarmente lunedì 16 agosto, con orario estivo fino al 31.