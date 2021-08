Raccordo di Piacenza sud R49: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Piacenza Sud

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano, Bologna e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli o di utilizzare l’entrata della stazione di Piacenza ovest sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.