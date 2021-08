Modifiche alla viabilità a Spezzano per la Fiera di san Rocco

Da venerdì 13 agosto a lunedì 16 agosto (festa di san Rocco) si svolge a Spezzano di Fiorano Modenese la 173° Fiera di san Rocco.

Per permettere lo svolgimento dell’evento che prevede bancarelle, luna park, spettacoli, mostre, sono previste alcune modifiche della viabilità nel centro di Spezzano. A cominciare dall’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli in via Statale, davanti a Casa Corsini, dalle ore 14.00 venerdì 13 agosto fino alle ore 24.00 del 16 agosto; quindi la chiusura con divieto di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso) di via Statale dalla rotatoria con via Fratelli Cervi fino a via Alcide Cervi, dalle ore 19.00 del 13 agosto alle ore 0.30 del 14 agosto e dalle ore 19.00 del 14 agosto alle ore 0.30 del 15 agosto per lo svolgimento degli spettacoli.

Dalle ore 7.00 di domenica 15 agosto alle ore 24.00 di lunedì 16 agosto, per dare spazio alle bancarelle degli ambulanti, è prevista la chiusura con divieto di transito (eccetto residenti, mezzi di soccorso e veicoli autorizzati dalla polizia locale) e divieto di sosta su entrambi i lati, di via Statale, dalla rotatoria con via Sette fratelli Cervi a via Alcide Cervi; la chiusura con divieto di sosta e rimozione forzata negli stalli e fuori dagli stalli su entrambi i lati di via Sette fratelli Cervi.

Per consentire la celebrazione della Santa Messa all’aperto presso l’Oratorio di San Rocco alle ore 9.00, per la festività di lunedì 16 agosto, è inoltre previsto il divieto di transito, dalle ore 8 alle ore 11, di via Nirano I Tronco da via Fratelli Rosselli all’intersezione con via Molino (i veicoli dei residenti in via dei Mille hanno l’obbligo svolta a sinistra in via Nirano I Tronco verso via don Pelloni e divieto di svolta a destra). Per la partecipazione ala Santa Messa è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

I percorsi alternativi saranno: per il traffico proveniente da Maranello verso Sassuolo: via Statale – via Nirano I Tronco – via Fratelli Rosselli – via Matteotti – via Statale. Per il traffico proveniente da Sassuolo verso Maranello: via Statale – via Matteotti – via don Pelloni – via Molino – via Statale, direzione Maranello.

Ricordiamo che il mercato settimanale di Spezzano, mercoledì 18 agosto si svolgerà lungo via Mondaini, visto che il parcheggio del bocciodromo è occupato dal luna park. Dalle ore 6.00 alle ore 15.00 del 18 agosto, è prevista la chiusura della strada e istituito il divieto di sosta su entrambi i lati e nel parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo tra via Mondaini e via Statale.