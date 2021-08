Romani (Lega): “Grazie alla Polizia locale di Formigine, che merita un encomio”

“La Polizia Locale di Formigine merita certamente un encomio per l’azione che li ha visti bloccare un furgone che è fuggito all’alt e ha percorso la Modena – Sassuolo contromano.

L’episodio è accaduto durante un ordinario controllo di polizia stradale, una delle attività che i nostri agenti compiono quotidianamente a monitoraggio e presidio del territorio. La pattuglia non ha esitato nel mettersi all’inseguimento del mezzo, che ha messo a rischio l’incolumità degli automobilisti che stavano transitando in superstrada. Fino a riuscire a bloccare il furgone a Campogalliano, con la collaborazione del Norm di Carpi, a cui va pure la nostra gratitudine”. Così Davide Romani, capogruppo comunale Lega Salvini Premier.

“Il tal modo – prosegue Romani – gli agenti hanno fermato un pluripregiudicato, che, oltre a guidare senza patente, portava degli arnesi da scasso, con cui si può presumere avesse intenzione di operare ai danni di qualche famiglia o azienda.

Grazie dunque alla nostra Polizia Locale, che sta svolgendo un importante lavoro di prevenzione e controllo e ogni giorno opera a garanzia della sicurezza della comunità”.