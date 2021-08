Festa di san Rocco: il programma della giornata a Spezzano

Lunedì 16 agosto, in occasione della festa di san Rocco, patrono di Spezzano, alle ore 9.00 verrà celebrata la Santa Messa davanti all’Oratorio di San Rocco, alla presenza delle autorità. La celebrazione sarà all’aperto, per consentire il distanziamento e con obbligo di mascherina.

Dal mattino fino a sera sarà possibile passeggiare tra le bancarelle degli ambulanti lungo via Statale, vedere la mostra dei trattori e delle 500 d’epoca e mangiare qualcosa agli stand gastronomici della Fiera di san Rocco.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, sarà aperto, in via straordinaria anche il Museo del presepe etnico, in via Pio Donati 26, che raccoglie oltre 800 presepi da tutto il mondo.

Alle ore 21.00, in piazza Falcone e Borsellino, la Fiera si conclude con lo spettacolo di Tony Cicco e la sua Formula 3, la bandi di Lucio Battisti sostituirà Andrea Mingardi, previsto sul programma, che purtroppo è ricoverato in ospedale.

Ingresso gratuito con green pass.

Ricordiamo che nelle giornata del 16 agosto via Statale, dalla rotatoria con via Sette fratelli Cervi a via Alcide Cervi sarà chiusa al transito, così come via Sette fratelli Cervi.

Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 divieto di transito anche in via Nirano I Tronco da via Fratelli Rosselli all’intersezione con via Molino.