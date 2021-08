Moto GP d’Austria: prima fila per Pecco Bagnaia, terzo in qualifica al Red Bull Ring. Jack Miller partirà dalla seconda fila

Moto GP d’Austria: prima fila per Pecco Bagnaia, terzo in qualifica al...

Francesco Bagnaia ha chiuso in terza posizione le qualifiche del GP d’Austria di MotoGP disputate questo pomeriggio sul circuito del Red Bull Ring. Ottavo al termine delle libere del venerdì, il pilota del Ducati Lenovo Team ha confermato il suo accesso diretto alla Q2, risultando il più veloce nel turno di FP3 di questa mattina e chiudendo le prime tre sessioni al secondo posto complessivo. Dopo aver dimostrato di possedere un ottimo passo gara nella FP4, Pecco è sceso in pista poco dopo per il turno di cronometrate ufficiali, riuscendo ad ottenere il terzo miglior tempo in 1:23.320, a 420 millesimi dalla pole.

Jack Miller, sesto dopo la FP3, partirà dalla seconda fila nel GP d’Austria in programma domani. Il pilota australiano non è riuscito a sfruttare al 100% il suo time attack ed ha ottenuto il suo miglior crono in 1:23.320, a 0.677 dalla vetta della classifica dei tempi, chiudendo le qualifiche in sesta posizione.

A conquistare la pole position dell’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2021 è stato ancora una volta Jorge Martín. Il pilota del Pramac Racing Team, già autore della pole la scorsa settimana e fresco vincitore del GP di Stiria, ha chiuso in prima posizione con un crono di 1:22.643, migliorando il record del circuito.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3° (1:23.063)

“Sono abbastanza contento del risultato ottenuto in qualifica: l’obiettivo era centrare la prima fila e ci siamo riusciti. Purtroppo questo pomeriggio non sono riuscito a migliorare il mio miglior tempo ottenuto durante la FP3. Rispetto alla sessione di questa mattina, oggi non avevo un grip eccezionale e ho faticato molto. Nella FP4 siamo invece stati piuttosto veloci con gomme molto usate ed il mio ritmo è stato buono. Domani proveremo a migliorare ancora, ma in generale direi che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 6° (1:23.320)

“Mi aspettavo di riuscire a fare qualcosa di più oggi in qualifica, ma questo pomeriggio non mi sentivo completamente a mio agio sulla moto: scivolava molto e ciò mi ha impedito di migliorare. Partire dalla seconda fila, con il sesto tempo, non è comunque male e perciò sono ottimista e fiducioso per la gara di domani”.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista domani mattina alle ore 9:40 per il warm up, mentre il GP d’Austria prenderà il via alle ore 14:00 locali sulla distanza di 28 giri.