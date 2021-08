Tenta di strangolare la fidanzata dopo un litigio: arrestato a Bologna

Un 23enne di origine filippina è stato arrestato dalla Polizia a Bologna per tentato omicidio.

Ieri sera, durante una lite all’interno dell’appartamento della donna, ha messo le mani attorno al collo della fidanzata, una 27enne italiana. Ad allertare il 113 è stata una vicina di casa che ha sentito le urla dei due. Quando sono arrivati sul posto, agli agenti ha aperto la porta la 27enne che presentava lividi sulle braccia e sul collo.

Ai poliziotti la ragazza avrebbe detto che si trattava della prima aggressione da parte del fidanzato ma ad una infermiera del 118, intervenuta per i primi accertamenti, la 27enne ha raccontato che lei e il 23enne si frequentavano da un anno e mezzo e c’erano già state discussioni sempre per futili motivi.

Per quanto riguarda la lite di ieri, la 27enne ha raccontato alla pattuglia, coordinata negli accertamenti dal pm Flavio Lazzarini, che tra lei e il compagno era scoppiata una discussione già in serata, interrotta dall’arrivo di alcuni amici per cena. Quando gli amici se ne sono andati, la lite tra i due è ripresa: lei avrebbe dato uno schiaffo al 23enne, lui le avrebbe messo le mani al collo. La giovane è stata accompagnata all’Ospedale per le medicazioni, per lei 10 giorni di prognosi; il 23enne, incensurato, è stato accompagnato in carcere alla Dozza.