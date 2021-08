Il Bologna è la prima squadra del massimo campionato a salutare la Coppa Italia

La squadra di Sinisa Mihajlovic (“Chiediamo scusa ai tifosi e alla societa’”, il commento del tecnico serbo) perde in casa al Dall’Ara e rischia di subire un’umiliante goleada dalla Ternana di Lucarelli, formazione neopromossa in B e capace di fare grande calcio, almeno per un’ora, al cospetto di un’avversaria di categoria superiore. I rossoverdi si impongono 5-4, ma al 9° della ripresa il risultato era sull’1-5 per gli ospiti, scatenati, concreti e cinici, pronti ad approfittare dei numerosi svarioni della difesa bolognese.

Agazzi sblocca il risultato, poco dopo Donnarumma fallisce lo 0-2 colpendo il palo su rigore, ma poi si fa perdonare mettendo dentro di testa al 21°. La reazione di Soriano e compagni arriva al 38° con il gol di Dominguez, ma due minuti dopo Peralta sigla la rete dell’1-3 con cui, tra i fischi del Dall’Ara, si va negli spogliatoi. Ci si aspetta un altro Bologna nella ripresa e, invece, dopo 9 minuti la Ternana è sull’1-5 grazie al rigore siglato dall’ex Falletti (50°) e alla doppietta di Peralta (54°).

Sembra un match finito e invece a non finire sono le sorprese perché, adesso sì, arriva la reazione del Bologna: al 56° segna Arnautovic, al 58° Soriano e, al 76° su rigore, arriva il 4-5 di Orsolini. Nel finale forcing dei padroni di casa, ma Iannarilli è insuperabile: finisce 4-5, Bologna a casa, Ternana ai sedicesimi contro il Venezia.

Nelle altre tre partite che hanno chiuso il programma dei trentaduesimi, passano il turno anche Sampdoria, Salernitana e Crotone.