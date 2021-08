Vaccinazione anti-Covid 12-18enni: sedi e orari per accedere senza appuntamento nel reggiano

La Direzione dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia informa che i cittadini compresi nella fascia di età che va dai 12 anni (già compiuti) ai 18 anni possono recarsi alle sedi vaccinali della provincia senza avere preso un appuntamento.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale e regionale per favorire il rientro a scuola in sicurezza, così come la ripresa delle attività nei centri sportivi nei quali è alta la concentrazione di giovani.

Sarà sufficiente presentarsi accompagnati da un genitore, portando con sé la tessera sanitaria e un documento di identità, oltre a documentazione sanitaria qualora utile a certificare specifiche condizioni cliniche. Al momento dell’arrivo sarà proposta la compilazione del modulo anamnestico e del consenso informato.

Di seguito le sedi e gli orari validi sino a domenica 22 agosto:

Castelnovo ne’ Monti

Parco Tegge: accesso diretto ore 8-15.30 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato;

Ospedale C. Monti: accesso diretto ore 8 -15.30 Domenica.

Scandiano

Fiera: accesso diretto ore 8-15.30 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato; ore 8-14 Domenica;

Guastalla

Palazzo Greppi: accesso diretto ore 8-15.30 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì; ore 8-14 Sabato, Domenica.

Montecchio

Casa del Teatro: accesso diretto ore 7.30 – 13.30 Mercoledì, Venerdì;

Ospedale di Montecchio: accesso diretto 13.00 – 18.30 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato; 7.30 alle 12.30 Domenica.

Correggio

Casa della salute di Fabbrico: accesso diretto ore 9 – 15.30 Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica;

Centro prelievi di Correggio: accesso diretto 14.00 – 18.00 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato; 8 – 12.30 Domenica.

Reggio Emilia

Fiera: accesso diretto ore 8 – 15.30 Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì; ore 8 – 13.30 Sabato, Domenica.

Si informa, inoltre, che, per ottimizzare l’organizzazione, l’azienda sta prendendo contatto con i cittadini che hanno l’appuntamento vaccinale in questa settimana (sino al 22 agosto) per concordare la variazione del giorno o dell’orario. Sarà garantito un ampio margine di scelta nella nuova prenotazione.