Alle ore 10:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in A14, al km 49 nord nei pressi di Imola, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro vetture e un furgone. Diverse le squadre sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. Due i feriti affidati alle cure del 118 presente con ambulanza e elicottero insieme ad Aspi e Polstrada. Traffico rallentato per le operazioni di soccorso.