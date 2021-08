Afghanistan, Biden “Risposta immediata se i talebani ci attaccano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Da quando ho parlato lunedì abbiamo fatto progressi significativi. Questo è una delle più ampie e difficili evacuazioni della storia. E l’unico Paese al mondo in grado di proiettare così tanta potenza dall’altra parte del mondo, con questo grado di precisione, è l’America”. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca della situazione in Afghanistan. “Voglio essere chiaro: qualsiasi americano voglia tornare a casa, tornerà a casa”, assicura Biden, sottolineando che gli Stati Uniti sono “in costante contatto” con i Talebani, cui gli americani risponderanno “in maniera rapida e forte” qualora attaccati.

Per Biden non c’è stata “alcuna perdita di credibilità” degli Usa agli occhi degli alleati. Anzi, “è l’esatto contrario”, sottolinea, aggiungendo che gli Stati Uniti “hanno agito con decisione negli ultimi giorni”.

(ITALPRESS).