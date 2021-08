Furto con spaccata nella notte in un bar di Reggio Emilia

La scorsa notte ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata di un bar ubicato lungo via Gandhi a Reggio Emilia, si sono introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, il fondo cassa dal registratore dopo averlo forzato. Complessivamente i danni sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri, intervenuti poco prima delle 3:00 su input dell’operatore in servizio al 112, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.