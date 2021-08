Violenze all’ex moglie anche durante la gravidanza: condannato, è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Emilia

Ripetuti maltrattamenti, insulti e umiliazioni nei confronti dell’ex moglie, vessata anche nel periodo di gravidanza. Per questi episodi verificatisi tra il gennaio del 2011 e il mese di ottobre del 2019 l’uomo, un 40enne residente a Reggio Emilia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna.

L’uomo, infatti, per i gravi fatti di cui era accusato, nel novembre dello scorso anno è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Reggio Emilia che l’ha condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e un anno di libertà vigilata. La sentenza di condanna, confermata in appello, è divenuta esecutiva per cui l’Ufficio Esecuzioni Penali ha emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli per l’esecuzione. I militari vi hanno dato esecuzione, traendo in arresto il 40enne reggiano, residente in città, ristretto al termine delle formalità di rito in carcere per l’espiazione della pena residua da espiare, pari a 2 anni, 23 mesi e 26 giorni.