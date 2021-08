Afghanistan, Di Maio “Occorre capire errori Occidente”

RIMINI (ITALPRESS) – “Dobbiamo rafforzare la nostra alleanza occidentale, non metterla in discussione”. Così Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, in collegamento con il meeting di Rimini parlando della questione afghana per la quale ha indicato cinque priorità a partire dalla “protezione dei civili, di tutti quelli che hanno lavorato con noi negli ultimi vent’anni”. L’Afghanistan è “diventato uno scenario drammatico su cui occorre interrogarsi per capire gli errori fatti dall’Occidente”.

Di Maio ha informato che proprio in queste ore si stanno portando in salvo numerose persone in Italia e che “il nostro console si trova ora all’aeroporto di Kabul” per coordinare questi lavori. L’altra priorità è “il rispetto dei diritti umani a partire da quelli delle donne” che “verranno monitorati”. E ancora: “l’impatto migratorio legato alla questione afghana, la situazione umanitaria ed il contrasto al terrorismo”. “L’Afghanistan” dice Di Maio “non deve diventare il paradiso dei terroristi e del loro business legato all’eroina e all’oppio”.

