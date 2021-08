E’ quanto successo nella tarda serata di sabato a Fiorano, nella rotatoria situata tra via Giovanni Evangelista, via dell’Artigianato e via Fratelli Cervi, quella dei papaveri rossi appunto. Un uomo ed una donna, pare non italiani, praticamente nudi e particolarmente agitati, hanno dato vita ad un “siparietto” al quale hanno assistito numerosi automobilisti di passaggio. Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine: ai carabinieri il compito di porre fine all’increscioso episodio.