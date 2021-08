Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 agosto

Nuvolosità in rapido aumento con piogge diffuse, localmente a carattere temporalesco. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni sul settore occidentale, mentre le precipitazioni, a carattere di rovescio, saranno presenti sul settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento intorno a 23-24 gradi nei capoluoghi di provincia, intorno a 19-20 gradi nelle aree di campagna; massime in sensibile diminuzione comprese tra 24 e 28 gradi. Venti deboli, prevalenti da est/ nord-est con temporanei rinforzi sul settore orientale. Mare mosso, localmente molto mosso.

(Arpae)