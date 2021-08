Reggio Emilia, a spasso nel parco con un coltello di circa 30 cm: denunciato

L’altra sera attorno alle 20.00, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, durante gli intensificati controlli estivi nelle aree urbane e nei parchi cittadini a maggior rischio, ha notato un giovane che a piedi percorreva via Pansa. Il ragazzo alla vista dei Militari ha cercato di dileguarsi, cambiando repentinamente tragitto. Il suo questo atteggiamento non è sfuggito agli operatori che lo hanno immediatamente bloccato per sottoporlo ai controlli del caso. Una volta identificato il giovane è risultato essere un 21enne residente in citta, con piccoli precedenti di polizia per reati specifici e contro il patrimonio.

Questo fatto e le circostanze di tempo e di luogo hanno indetto gli investigatori a procedere ad un controllo sulla persona che ha portato alla scoperta di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 28 cm., di cui 15 cm di lama, occultato nel marsupio che il giovane portava al seguito. Viste le circostanze, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Giudiziaria e, successivamente alle formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per porto abusivo di strumento atto ad offendere. Il coltello è stato posto sotto sequestro penale.