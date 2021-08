Oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Niviano a Pavullo in soccorso di una donna 52enne coinvolta nel ribaltamento di un trattore agricolo vicino casa. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno estratto la donna, per poi avviarla all’ospedalizzazione con elicottero 118. La donna è stata portata al Maggiore in codice di massima gravità.