Trovato con una settantina di grammi di marijuana e hashish, denunciato nel bolognese

I Carabinieri della Stazione di Dozza hanno denunciato un automobilista italiano di 46 anni, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Identificato a un posto di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano facendo sulla via Emilia, il soggetto è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare. Questa ha consentito ai militari di trovare una settantina di grammi di marijuana e hashish che l’automobilista deteneva all’interno di un paio di barattoli di vetro che custodiva in casa. La droga è stata sequestrata e affidata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna.