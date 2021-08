Via alla preparazione per la nuova Bmr Basket 2000

Via alla preparazione per la nuova Bmr Basket 2000, che domani (oggi per chi scrive, lunedì 23 agosto) si ritrova per iniziare la marcia di avvicinamento al prossimo torneo di C Gold. Saranno tre settimane molto intense quelle dei giocatori, impegnati dapprima nella parte atletica e, a seguire, sul parquet del PalaRegnani per quella cestistica.

IL ROSTER

Un mix di volti noti e volti nuovi. Germani sarà ancora una volta la bandiera del gruppo, accogliendo i vari Magini, Coslovi, Longoni e Sprude (quest’ultimo già in roster lo scorso anno, ma senza aver potuto esordire a causa della pandemia), oltre ai cavalli di ritorno Dias e Longagnani. Tra i confermati Magni e Pini, oltre ai giovani Piccinini e Paparella.

Questo l’elenco dei convocati: Michele Magini (playmaker), Marcello Coslovi (playmaker), Elia Piccinini (playmaker), Riccardo Paparella (playmaker), Davide Fontanelli (guardia), Alessandro Longoni (guardia/ala), Matteo Magni (guardia/ala), Giovanni La Rocca (guardia), Elias Longagnani (ala), Emanuele Pini (ala), Enrico Germani (ala), Matteo Dias (ala) Kalvis Sprude (centro)

Aggregati: Davide Marra, Pietro Caldarola e Federico Rimauro.

IL GIRONE

La formazione biancorossoblu, a partire dal prossimo 10 ottobre, se la vedrà con altre 10 rivali, tra cui le altre reggiane Montecchio e Castelnovo Monti. Completano il quadro i parmensi della Fulgor Fidenza, gli estensi del Ferrara Basket 2018, i romagnoli del Basket Forlimpopoli ed una folta platea bolognese, composta da Olimpia Castello 2010, Virtus Vis Spes Imola, Ginnastica Fortitudo, Francesco Francia Zola Predosa e Pallacanestro Molinella.

LO STAFF

Nel frattempo è al completo lo staff tecnico che vedrà come capoallenatore Davide Diacci. Confermato nel ruolo di assistente Gabriele Gibertoni, il nuovo preparatore atletico è Stefano Medici; prende il posto di Arno Cavazzoli, che tuttavia non saluta la società ma continuerà a collaborare nel settore giovanile: a lui va comunque un grande ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Nello staff medico confermato il fisioterapista Filippo Ritorti, coadiuvato dalle dottoresse Barbara Ilari ed Elisabetta Bertoldi.