Castelfranco Emilia, asili nido aperti già dal primo settembre

A Castelfranco Emilia asili nido aperti già da mercoledì prossimo 1 settembre. Su input dell’Amministrazione comunale, è stato infatti deciso di anticipare la riapertura, con le educatrici e il personale ausiliario già al lavoro in questi giorni per la pianificazione e la predisposizione delle strutture per la ripartenza.

“Abbiamo fatto questa scelta con l’obiettivo di essere a supporto delle famiglie sin da subito – ha dichiarato l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri spiegando che – abbiamo chiesto di anticipare il rientro del personale docente e di supporto, e la risposta è stata immediatamente positiva. Pertanto non posso che esprimere la nostra personale soddisfazione e gratitudine, a margine anche, mi piace ricordarlo e ribadirlo ancora una volta, – ha poi sottolineato – dell’ottima riuscita della sperimentazione, per la prima volta questa estate, del centro estivo che abbiamo organizzato per l’intero mese di luglio, anche per i più piccini, già dai dodici mesi di età: è stato veramente un bel successo in termini di partecipazione e di entusiasmo, sia, prioritariamente, per i bambini che per le famiglie. A questo punto, dunque, siamo pronti a riaprire i battenti per il nuovo anno, con l’auspicio di poterci lasciare definitivamente alle spalle una volta per tutte l’incubo covid, ben consci che l’attenzione e la prudenza devono rimanere sempre alte e prioritarie. Ed è anche per questo motivo che auspichiamo, al netto di eventuali e future nuove decisioni prese a livello centrale da parte del Governo, che tutto il personale sia completamente vaccinato. Un invito che mi sento di estendere a tutti, partendo proprio dal personale che si prende cura nella quotidianità dei più piccini mentre le famiglie sono al lavoro. Una scelta, questa, è bene ricordarlo – ha concluso – che riguarda la tutela della salute di ognuno di noi, nessuno escluso”.