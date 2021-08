Torna “Calici in Rocca” il 1° e l’8 settembre

Torna, il 1° e l’8 settembre, uno degli appuntamenti di fine estate più amati dagli scandianesi e non solo, Calici in Rocca.

La prima serata, quella di mercoledì 1° settembre, è dedicata ai vini bianchi, la seconda ai vini rossi.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Scandiano, in collaborazione con otto cantine del territorio, la Compagnia della Spergola, Onav e Destinazione Turistica Emilia e riguarda Piazza Boiardo, comprese le distese dei ristoranti, e il Cortile della Rocca, portici e giardini inclusi.

“Si tratta di un appuntamento per noi importantissimo – ha spiegato l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – che conferma la nostra volontà di puntare forte sulla valorizzazione dell’enogastronomia come fattore attrattivo e trainante del nostro territorio. Un pensiero condiviso da tutta l’amministrazione che ha già altri appuntamenti all’attivo, quali tra gli altri Spergolonga, camminata tra vigneti e cantine, e SpergoLAB, calendario di appuntamenti tra le vie del centro storico, che hanno registrato, tra giugno e luglio, ottimi risultati”.

Le due serate avranno inizio alle 20 e saranno riservate solo a chi potrà esibire il Green Pass in uno dei due ingressi, posizionati in via Marconi e su viale della Rocca.

Partecipare costerà 10 euro, comprensivi di calici e di cinque consumazioni, per un massimo di 400 ospiti a serata. Lo street food, per chi vorrà, sarà messo a disposizione dai ristoranti “Astolfo sulla luna” e “Antiche mura”, le cui distese estive – in piazza Boiardo – saranno riservate all’evento .

Per prenotarsi occorre scrivere una mail a prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it, al momento della risposta verranno specificate le modalità di pagamento anticipato.

Disponibili, come da tradizione, anche le degustazioni guidate gratuite coi sommelier di Onav, in due turni (21.15 e 22) per entrambe le serate per un massimo di 15 persone a turno. Per prenotarsi in questo caso occorre telefonare ai numeri 0522-764302/273.