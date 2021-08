CheeseItaly, nasce la squadra italiana di formaggi per vincere in Spagna al World Cheese Awards 2021

CheeseItaly, nasce la squadra italiana di formaggi per vincere in Spagna al...

Nasce la nazionale italiana dei formaggi e si chiamerà CheeseItaly. “Un nome inglese che fa capire come questo gruppo abbia l’ambizione di valorizzare ai massimi livelli il proprio prodotto attraverso concorsi internazionali e, quindi, sostenerne il valore e il prezzo”. A parlare è Doris Corsini (foto in basso), marketing executive della squadra che ha tempo solo fino all’8 settembre per raccogliere le adesioni. Sullo sfondo il World Cheese Awards 2021 è il più grande concorso mondiale di formaggi che attende a Oviedo (Spagna), dal 3 al 6 novembre 2021, oltre 4.000 campioni di formaggi del mondo.

CheeseItaly è di fatto un gruppo di produttori che si proporrà unito e compatto al World Cheese Awards con un approccio innovativo ai concorsi sin dalla selezione dei formaggi dei singoli produttori.

“Un’esperienza ventennale nei concorsi – commenta Umberto Beltrami (foto), vicepresidente del Consorzio Conva di Castelnovo ne’ Monti (RE) in cui CheeseItaly nasce – ci ha insegnato che partecipare e posizionarsi ai migliori livelli in una competizione richiede da un lato un prodotto di qualità e dall’altro una serie di attività sin dall’atto dell’iscrizione. Se si è premiati è possibile dare maggiore valore al proprio prodotto che, in Italia, vale il 12% del Pil del food nazionale con un valore della produzione di 14,5 miliardi di euro con ampi margini di miglioramento”.

Ecco, quindi, l’idea di riunire in un gruppo e in un’iscrizione di quella che è una vera e propria nazionale. CheeseItaly si rivolge ai produttori di formaggi italiani (tranne gli extra duri di latte vaccino).

“La strategia che metteremo in atto in questi venti giorni di raccolta delle iscrizioni – riprende la manager Doris Corsini – è quella di aiutare i produttori del territorio a selezionare i loro migliori formaggi, a iscriverli correttamente a fronte del regolamento del concorso, a trasportarli dal centro di raccolta italiano alla Spagna e a essere presenti sul posto ad Oviedo per seguire tutte le fasi del concorso”.

Oltre 360 i riconoscimenti ottenuti dal Consorzio Conva per i produttori negli anni che, a Bergamo nel 2019 a Progetto Forme, per la sezione di CheeseItaly ha visto premiato il 40% dei campioni proposti.

Per partecipare al World Cheese Awards attraverso CheeseItaly è sufficiente consultare il sito https://www.cheeseitaly.eu/ e compilare la sezione per le iscrizioni. La scadenza tassativa è l’8 settembre 2021 (info nazionale@cheeseitaly.eu +39 351 837 1099).