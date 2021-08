R49, aggiornamenti in merito al programma di chiusura della stazione di Piacenza sud

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, è stata annullata la chiusura della stazione di Piacenza sud, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di lunedì 30 agosto.

Confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata e in uscita, dalle 21:00 di questa sera giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 agosto, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli o la stazione di Piacenza ovest sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.